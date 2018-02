Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Germania: capo Pegida a congresso Afd in Sassonia (foto d'archivio).

Mentre Berlino cerca la sua nuova edizione di una Grosse Koalition, sembra spostarsi ancora più a destra il partito populista Alternative Für Deutschland.

Oggi Lutz Bachmann, il capo di Pegida, controverso movimento patriottico contro l'islamizzazione della Germania, che anni fa per mesi ha sfilato ogni lunedì soprattutto nell'est del Paese finendo alla ribalta delle cronache mondiali, ha partecipato al congresso di Afd in Sassonia, come ospite.

Intanto il partito ha eletto Jörg Urban come nuovo presidente di Alternativa nel Land: sarà lui il successore di Frauke Petry, fuoriuscita a settembre, dopo le elezioni, con un colpo di scena.

