Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 luglio 2018 18.51 23 luglio 2018 - 18:51

La Lega calcio tedesca respinge le accuse di razzismo lanciate dall'ormai ex giocatore della nazionale, Mesut Özil, mentre la comunità musulmana considera il dibattito suscitato in queste ore dall'addio del calciatore "una cesura nell'integrazione".

"Respingiamo totalmente l'accusa che la Lega calcio tedesca sia collegata con il razzismo", afferma la DFB in una nota pubblica oggi. "Saremmo felici se Özil volesse tornare a fare parte del team" e "rimpiangiamo il suo addio. Ci dispiace che Mesut abbia avuto la sensazione di non essere stato abbastanza difeso in quanto vittima di slogan razzisti, come lo è stato Jérôme Boateng", aggiunge il comunicato della DFB.

Nelle stesse ore il Consiglio centrale dei musulmani in Germania ha fatto sapere, tramite il suo presidente Aiman Mazyek, che l'addio del calciatore "è una cesura allarmante per lo stato dell'integrazione e per il dibattito che ne è seguito".

Neuer Inhalt Horizontal Line