Questo contenuto è stato pubblicato il 6 settembre 2018 22.02 06 settembre 2018 - 22:02

Sono 120 i fascicoli aperti dalla procura di Dresda in seguito ai tumulti nella città di Chemnitz, nell'ex Germania orientale.

In diversi casi si indaga per il saluto hitleriano, un reato penalmente perseguibile nella costituzione tedesca, ma di quanti casi si tratta in totale non è ancora stato chiarito, ha detto il portavoce della procura di Stato di Dresda, Wolfgang Klein, allo Spiegel.

Per il momento sono state identificate 6 persone che hanno fatto il saluto romano, ha proseguito Klein. I reati ipotizzati sono violazione dell'ordine pubblico, lesioni personali e offesa. Si tratta di violazioni punibili con la carcerazione fino a tre anni, oppure con una multa in denaro.

