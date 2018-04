Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 aprile 2018 18.54 25 aprile 2018 - 18:54

Il prestigioso concorso musicale 'Echo' in futuro non si terrà più in Germania.

È quello che ha annunciato oggi l'associazione federale dell'industria musicale a Berlino come reazione allo scandalo sollevato dai due riconoscimenti consegnati ai rapper Farid Bang e Kollegah, autori di una canzone dalle strofe antisemite, che faceva parte dell'album premiato.

Un fatto che ha provocato le reazioni indignate di moltissimi artisti, che che hanno restituito i loro "Echo" nei giorni scorsi.

