Questo contenuto è stato pubblicato il 2 maggio 2018 21.15 02 maggio 2018 - 21:15

L'ambasciatore Felix Klein assume a partire da oggi la funzione di incaricato del governo per la vita ebraica in Germania e per la lotta all'antisemitismo, come ha stabilito il consiglio dei ministri tedesco l'11 aprile scorso.

La posizione è stata creata ex novo dall'attuale governo in carica a fronte del crescente dibattito sull'intensificarsi di episodi di antisemitismo e in base alla necessità di intervenire in maniera centralizzata e coordinata al livello federale.

