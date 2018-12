Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

5 dicembre 2018

Parte domani ad Amburgo il congresso della Cdu che sancirà la fine dell'era Angela Merkel come presidente del partito cristiano-democratico. Domani, infatti, la cancelliera sarà per l'ultimo giorno alla guida del partito di cui è stata presidente per 18 anni.

Venerdì 1001 delegati cominceranno le votazioni per eleggere il nuovo o la nuova presidente. Sarà eletto chi avrà la maggioranza assoluta, ed è contemplata la possibilità di andare al ballottaggio.

La Cdu conta 17 associazioni regionali, 27 provinciali e 327 circoli in tutto il territorio tedesco. 200 delegati vengono dalle liste elettorali regionali della Cdu e 800 sono i delegati in proporzione al numero degli iscritti di ciascun Land. Il Nord Reno Vestfalia è, ad esempio, il Land con il maggior numero di delegati.

