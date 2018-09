Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il presidente turco Recep Tayyp Erdogan è arrivato all'inaugurazione della moschea centrale di Colonia dopo essere atterrato nella città del Nord Reno Vestfalia nel pomeriggio e aver avuto con colloquio con il ministro-presidente del Land, Armin Laschet.

Quella di Colonia è la più grande moschea in Germania dell'Unione dei turchi di fede islamica Ditib, organizzazione molto vicina al governo di Ankara, e viene inaugurata dopo 6 anni di lavori. "La costruzione di una moschea è una questione importante per noi" perché per noi è importante la difesa della libertà di religione, ha dichiarato Armin Laschet in una breve dichiarazione davanti alla stampa. "Se i rapporti si dovessero normalizzare in futuro, se i rapporti economici si dovessero intensificare, allora una precondizione importante sarebbe il principio di legalità", ha ricordato il ministro-presidente del Land cristiano-democratico.

In mattinata Erdogan aveva avuto un ultimo colloquio a Berlino con la cancelliera Angela Merkel.

