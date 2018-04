Germania: furgone sulla folla a Muenster, 3 morti e 50 feriti.

Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 aprile 2018 17.44 07 aprile 2018 - 17:44

Un veicolo è piombato sulla folla nel centro di Muenster in Germania nelle prime ore del pomeriggio. Il primo bilancio è di almeno 3 morti e 50 feriti, secondo l'emittente Ntv, e per Bild sei di loro sono in pericolo di vita.

La Bild precisa che è in corso una grande operazione di polizia con parte della città vecchia blindata. "Dovrebbe trattarsi di un attentato terroristico", riporta.

Il furgone è piombato su un tavolino di un bar all'aperto di Kiepenkerl, zona turistica nel centro della città vecchia. Lo riferisce la Dpa, sottolineando che la polizia ha invitato la popolazione, via Twitter, ad allontanarsi dalla zona. La polizia - riporta l'agenzia - ha anche confermato la presenza di vittime.

L'autore dell'attacco si è suicidato, rende noto la polizia, secondo quanto riportano i media tedeschi.

Gli inquirenti temono che il furgoncino lanciato sulla folla possa contenere ordigni esplosivi. Lo riferisce l'emittente Ntv. "Siamo impegnati sul luogo con tutte le forze di cui siamo a disposizione", così la polizia della città tedesca via Twitter. "La situazione è ancora poco chiara", continua la polizia a proposito del presunto attentato, "vi preghiamo di non fare speculazioni".

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.