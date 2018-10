Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 ottobre 2018 14.31 30 ottobre 2018 - 14:31

L'ex capogruppo dell'Unione tra Unione cristiano democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) Friedrich Merz ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della Cdu.

"Abbiamo bisogno di un nuovo inizio e un rinnovamento con personalità alla leadership di esperienza come di più giovani. Sono pronto ad assumermi la responsabilità e allo stesso tempo a fare di tutto per rafforzare la tenuta interna e la capacità di gestione del futuro della Cdu in Germania", ha affermato in una nota il giurista 62enne, che fu fra i primi avversari fatti fuori dalla cancelliera Angela Merkel.

Merz ha anche affermato che Merkel merita "rispetto e riconoscimento per la sua opera nei 18 anni alla guida della Cdu". Nel comunicato accenna inoltre "a una lunga riflessione e innumerevoli colloqui" che lo hanno portato alla decisione di candidarsi.

Ieri la cancelliera ha reso noto, a sorpresa, di rinunciare alla candidatura alla presidenza al prossimo congresso di partito della Cdu ad Amburgo, il 7 dicembre.

