Questo contenuto è stato pubblicato il 26 settembre 2018 13.52 26 settembre 2018 - 13:52

Angela Merkel non chiederà la fiducia in Parlamento dopo la sconfitta subita ieri nell'ambito del suo gruppo parlamentare. Lo ha affermato il portavoce Steffen Seibert, rispondendo a una domanda a riguardo con "un chiaro no".

Ieri era stata la Sz, tra gli altri, ad interrogarsi sull'opportunità che la cancelliera chiedesse la fiducia dopo lo smacco subito.

Seibert ha sottolineato che la cancelliera è al lavoro e impegnata con tutte le forze a portare avanti il suo governo anche dopo l'elezione di Ralph Brinkhaus alla presidenza del gruppo parlamentare dell'Unione e la sconfitta del fedelissimo Volker Kauder. Anche il partito liberale di Christian Lindner aveva sollecitato la cancelliera a chiedere la fiducia al Bundestag.

