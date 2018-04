Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 aprile 2018 13.50 26 aprile 2018 - 13:50

(ANSA) - BERLINO, 25 APR - Dopo tre settimane dall'attacco con un camper da parte di uno psicolabile, a Muenster, in Germania, c'è una quarta vittima: è morto infatti un uomo di 76 anni, ferito in modo grave dal veicolo. A riportarlo è stata per prima la Bild on line.

Altri sei pazienti sono ancora in ospedale, due di loro versano ancora in condizioni critiche, ricoverati in terapia intensiva.

Il 7 aprile un uomo di 48 anni, Jens R., si è lanciato su un gruppo di pedoni nel centro storico di Muenster a bordo di un camper. Il bilancio immediato fu di due morti e 20 feriti. Il killer, che a quanto emerso soffriva di problemi psichici, si suicidò subito dopo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.