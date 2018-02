Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 febbraio 2018 13.16 05 febbraio 2018 - 13:16

Questo 5 febbraio non è un giorno qualsiasi per la Germania: da domani infatti si potrà dire che è passato più tempo nel Paese senza il Muro di Berlino, di quanto ne sia trascorso con la barriera che divideva la Germania occidentale dalla Ddr.

E a celebrare questa data è il presidente del Bundestag, Wolfgang Schaeuble, con un lungo intervento sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung di oggi, nel quale si celebra anche la lezione che arriva dall'allora Germania dell'Est: i muri non durano per sempre.

"Il muro non c'è più! Da oggi così a lungo, quanto a lungo ha diviso il nostro Paese. Quindi non è un giorno qualsiasi", scrive il politico della Cdu, che al tempo della Riunificazione era il braccio destro di Helmut Kohl e il suo ministro dell'Interno. "Il muro è il passato, ed è parte della nostra storia: non una nota a piè di pagina - prosegue il ricordo -. Simboleggia la cecità politica, la follia del controllo e l'ossessione del potere. La sua caduta racconta il coraggio civile, la spinta alla libertà all'autodeterminazione e a una vita migliore". "Dalla rivoluzione pacifica nella Ddr - aggiunge Schaeuble - sappiamo che i muri non possono trattenere le persone per sempre".

È la Bild poi a fare il conto per tutti sulla vita del Muro, che fu costruito il 13 agosto 1961, per essere abbattuto 28 anni dopo, il 9 novembre 1989: da domani, il Muro sarà stato in piedi per 10'316 giorni, e sarà stato assente da 10'317.

