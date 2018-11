Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 novembre 2018 20.27 02 novembre 2018 - 20:27

Quella che si gioca in questi giorni in Germania è una vecchia partita. Fra Angela Merkel e l'uomo che nei momenti difficili è stato definito il suo "cancelliere ombra": il presidente del Bundestag ed ex ministro delle finanze Wolfgang Schaeuble.

Sono loro a duellare per decidere il futuro della Cdu (e del Paese), dal momento che dietro il ritorno in campo di Friedrich Merz c'è proprio l'ex falco dell'Ecofin. A rivelare il retroscena è lo Spiegel, secondo il quale Schaeuble - scontento della linea merkeliana, che a suo avviso ha spostato il partito troppo a sinistra - avrebbe proposto da tempo al giurista che la cancelliera fece fuori nel 2002, di tornare in politica e riportare la Cdu sul suo binario classico, restituendogli il profilo conservatore che la "ragazza" di Kohl ha trasfigurato.

Secondo le indiscrezioni raccolte dalla rivista, Schaeuble ha lavorato a lungo per questo annuncio e Merz avrebbe sondato il parere di diversi esponenti importanti del partito e dei popolari europei, prima di lanciarsi. Come noto, Merz si scontra con la segretaria generale Annegret Kramp-Karrenbauer, delfina della cancelliera, che non vuole affatto una svolta a destra della Cdu e per questo si batterà fino al voto del 7 dicembre, in programma al congresso di Amburgo.

Risulta quindi sempre più debole la candidatura dell'ex sottosegretario alle Finanze Jens Spahn, che pure ha un profilo conservatore, ma che non gode dell'appoggio di Schaeuble. In questi giorni, diversi media hanno parlato anche della possibilità che l'ex ministro delle Finanze diventi egli stesso cancelliere per un periodo di transizione e ancora oggi questa opzione non si può escludere del tutto. È opinione generale che, se Merz vincesse a dicembre, il quarto governo Merkel avrebbe i giorni contati: nessuno riesce a immaginare una collaborazione fra i due.

