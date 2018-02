Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

07 febbraio 2018

Martin Schulz ha annunciato di voler proporre Andrea Nahles alla presidenza dei socialdemocratici dell'Spd e di voler entrare nell'esecutivo della cancelliera Angela Merkel come ministro degli esteri per dedicarsi alla causa europea.

Sul futuro passo indietro rispetto alla presidenza dell'Spd, ha affermato: "Ho cercato di dare forza e coraggio al partito. Ma non posso soddisfare le aspettative nei miei confronti rispetto al rinnovamento del partito".

Per Schulz, Nahles, in quanto più giovane e anche come donna, potrà guidare meglio il rinnovamento.

