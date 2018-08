Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

10 agosto 2018

I simboli nazisti non saranno più del tutto proibiti in Germania, nei giochi al computer: lo ha deciso l'associazione USK (Software da intrattenimento), che prevede la possibilità dell'uso di questi simboli per esigenze "dell'arte".

L'idea di fondo è quella di equiparare la prassi, sulle piattaforme informatiche, a quella esistente nel cinema e nella tivù.

Croci uncinate, rune delle SS e altri simboli erano fino a oggi strettamente proibiti nei videogame in Germania. Questo divieto dovrebbe fondamentalmente restare, ma con delle eccezioni per condizioni ben definite, sostiene l'USK.

