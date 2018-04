Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il leader catalano Carles Puigdemont sarà posto in libertà condizionata in attesa di una decisione sull'estradizione dalla Germania verso la Spagna. Lo ha reso noto il tribunale dello Schleswig-Holstein dove Puigdemont è in carcere, riporta l'agenzia DPA.

Il 25 marzo scorso il deposto presidente catalano, al rientro dalla Finlandia in Belgio, Paese scelto come rifugio quattro mesi fa, è stato arrestato in Germania su richiesta della Spagna.

Ora il tribunale superiore dello Schleswig-Holstein ha respinto l'accusa di ribellione rivolta dalla Spagna contro Puigdemont nella richiesta di estradizione avanzata da Madrid, riferisce l'agenzia spagnola EFE.

