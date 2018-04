Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

8 aprile 2018 - 21:39

Dopo l'attacco di ieri a Muenster, al momento senza movente, oggi la paura è tornata a Berlino. Le polizia ha giocato d'anticipo, arrestando sei persone sospettate di pianificare un attacco alla mezza maratona che si è svolta nella capitale tedesca.

I sei, tutti giovanissimi tra i 18 e i 21 anni, sono stati arrestati sulla base di "informazioni isolate" - ha riferito la polizia in un comunicato. E probabilmente - hanno rilanciato i media - sono vicini agli ambienti legati a Anis Amri, il tunisino autore dell'attacco al Mercatino di Natale di Berlino di due anni fa. Il gruppo voleva entrare in azione durante la mezza maratona di domenica e attaccare partecipanti e spettatori con dei coltelli.

In serata le forze dell'ordine hanno reso noto di aver completato le perquisizioni di auto e abitazioni dei fermati e di non aver trovato traccia di sostanze esplosive.

Ma se la ricostruzione della polizia finisce qui, i media si spingono oltre e riferiscono che le indagini si stanno orientando in direzione degli ambienti frequentati da Amri. Secondo Die Welt il principale sospettato, tra gli arrestati, era sotto osservazione delle forze dell'ordine da tempo.

Intanto a Muenster procedono le indagini e si va completando il profilo dell'attentatore, il 48enne Jens R., "un solitario" amante delle armi e con piccoli precedenti penali: 5 carichi pendenti per danneggiamenti, minacce, omissione di soccorso e frode. In casa è stato ritrovato un kalaschnikov "non più utilizzabile", una specie di feticcio, poco più che un giocattolo. Ma anche componenti chimici, contenitori con benzina e bio etanolo. Negli anni novanta aveva studiato design industriale e poi si era messo in proprio.

Secondo il procuratore che segue l'indagine si tratterebbe di un profilo di "nessuna seria intensità criminale" e anche il movente ideologico, dopo voci di possibili simpatie di estrema destra, sembra al momento essere escluso.

Le due vittime dell'attacco di Muenster sono un uomo e una donna, rispettivamente di 65 e 51 anni. Tra i feriti, una ventina tra tedeschi e qualche olandese, tre continuano a lottare per la vita.

