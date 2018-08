Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 agosto 2018 18.34 16 agosto 2018 - 18:34

In un giocattolo denominato "Spada per bolle di sapone" ("Seifenblasenschwer") è stata riscontrata una contaminazione microbiologica con il germe patogeno Pseudomonas aeruginosa.

Non escludendo rischi per la salute, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda di non utilizzarlo.

Da parte sua la ditta produttrice, la Radicale SA (Radikal AG), lo ha immediatamente ritirato dal commercio e pubblicato un richiamo, indica in una nota l'USAV, avvertito dall'autorità competente in Germania.

Le infezioni da Pseudomonas aeruginosa - spiega l'ufficio federale - possono causare, soprattutto in soggetti immunodepressi, polmoniti, otiti, infezioni oculari o cutanee. Si consiglia ai genitori di bambini entrati in contatto con il giocattolo in oggetto di rivolgersi al medico se i bambini presentano problemi di salute.

