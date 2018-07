Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 luglio 2018 8.19 30 luglio 2018 - 08:19

La Banca centrale del Giappone (Boj) si prepara alle ultime rifiniture prima di una possibile revisione delle stime sull'inflazione per l'anno fiscale in corso e per il 2019, in concomitanza con la riunione di due giorni iniziata oggi.

Lo anticipa il giornale Yomiuri Shinbun, che prevede una rettifica al ribasso per l'indice dei prezzi al consumo, dall'attuale 1,3% all'1% per l'anno che si conclude a marzo; e dall'1,8% a un tasso intorno all'1% per il 2019.

A causa delle difficoltà nel raggiungere l'obiettivo del 2%, spiega Yomiuri, l'istituto centrale continuerà l'attuale politica monetaria espansiva, il cui principale scopo è quello di allontanare lo spettro della deflazione. L'economia giapponese ha raggiunto uno stato di quasi piena occupazione, con un tasso dei senza lavoro ai minimi storici, e risultati trimestrali fin qui positivi per le aziende.

