Bambini giapponesi si concedono una rinfrescata alle fontane per scongiurare il forte caldo

Sono oltre 70 mila le persone ricoverate negli ospedali giapponesi negli ultimi tre mesi, a causa dell'ondata di caldo che ha attraversato ed è ancora presente sull'intero arcipelago.

Secondo i dati dell'Agenzia nazionale per la prevenzione dei disastri, un totale di 71.265 individui hanno visitato gli ospedali per sintomi associati a colpi di calore, mentre ammontano a 138 le vittime accertate per il caldo tra il 30 aprile e il 5 agosto, un bilancio che è superiore al record registrato nel 2013 con quasi 59mila ricoveri.

Lo scorso 23 luglio a nord di Tokyo, nel comune di Kumagaya, le temperature hanno raggiunto il record di sempre a 41,1 gradi, portando l'Agenzia nazionale meteorologica a dichiarare lo stato di calamità naturale.

Soltanto nella capitale quasi 6.000 persone sono state ricoverate negli ospedali per sintomi associati al caldo rovente. Le autorità prevedono che l'ondata di calore continui e il ministero dell'Istruzione ha emesso un comunicato nel quale si suggerisce alle municipalità di considerare di estendere le vacanze scolastiche per proteggere i bambini dal caldo eccessivo durante le attività all'aria aperta.

