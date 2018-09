Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 settembre 2018

A cinque giorni dalle elezioni del presidente del partito liberal democratico (Ldp) in Giappone, l'attuale premier Shinzo Abe conserva un vantaggio di 20 punti sull'ex ministro della Difesa, e unico rivale, Shigeru Ishiba.

È quanto indicato dall'ultimo sondaggio dell'agenzia Kyodo che segnala come Abe - che punta al suo terzo mandato da primo ministro - abbia il supporto del 55,5% dei parlamentari conservatori, contro il 35% di Ishiba.

L'ultima indagine segnala anche che il vantaggio del premier si sia ridotto in maniera consistente negli ultimi 10 giorni, e che quasi il 10% degli aventi diritto al voto siano ancora indecisi. La nomina del nuovo presidente del partito, in programma il prossimo 20 settembre, determinerà anche chi sarà il nuovo primo ministro, dal momento che l'Ldp - assieme al partito minore della coalizione New Komeito, controlla la maggioranza in entrambe le camere della Dieta, il Parlamento giapponese.

Se Abe dovesse essere confermato nuovamente a capo del partito, con il suo terzo incarico rimarrebbe in corsa per diventare il premier giapponese più longevo di sempre.

Tra i principali obiettivi del leader conservatore quello di modificare la costituzione pacifista, per la prima volta dalla sua promulgazione alla fine della Seconda guerra mondiale. L'ultimo sondaggio realizzato all'interno del suo partito mostra un consenso per la proposta di revisione - già dalla prossima sessione della Dieta, pari al 48,2%, rispetto al 37,5% dei contrari.

