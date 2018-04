Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 aprile 2018 7.23 11 aprile 2018 - 07:23

Sei persone risultano disperse in seguito ad un pesante smottamento del terreno avvenuto nella prefettura giapponese di Oita, a sud-ovest dell'arcipelago.

Le forze dell'ordine della città di Nakatsu hanno ricevuto un allarme nelle prime ore del mattino di mercoledì, segnalando una frana che ha circondato diverse abitazioni, tre delle quali sono state completamente sepolte.

Le Forze di autodifesa sono state spedite sul luogo in attesa di iniziare le procedure di emergenza sul versante della montagna, che misura 100 metri in larghezza e 60 metri in altezza.

La località situata nella valle Yabakei, secondo il comunicato della municipalità, attrae circa 800mila turisti all'anno.

