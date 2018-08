Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

A 73 anni dalla catastrofe nucleare i tocchi della campana nel parco del Memoriale della Pace di Hiroshima hanno scandito il tradizionale minuto di raccoglimento per ricordare l'orrore della prima bomba atomica sganciata dagli Stati Uniti sulla città.

Il sindaco di Hiroshima, Kazumi Matsui, ha inaugurato il tradizionale discorso di commemorazione descrivendo l'agonia delle vittime in una delle più tristi pagine dell'umanità, esortando i potenti della Terra a non considerare le armi nucleari come deterrente a garanzia delle minacce sulla sicurezza globale.

Il 6 agosto del 1945, gli Stati Uniti sganciarono la prima bomba atomica sulla città di Hiroshima, causando la morte di 140.000 persone. Tre giorni dopo un secondo ordigno fu utilizzato su Nagasaki, uccidendo 74.000 persone.

Il 73esimo anniversario giunge in un clima di rilassamento delle tensioni nella penisola coreana, con la promessa di un avvio al processo di denuclearizzazione, dopo lo storico vertice di giugno tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un. Attualmente nel mondo sono presenti oltre 14.000 ordigni nucleari.

