Questo contenuto è stato pubblicato il 29 luglio 2018 12.25 29 luglio 2018 - 12:25

Il tifone Jongdari ha seminato distruzione in Giappone.

Almeno 23 feriti in otto prefetture in Giappone: è il bilancio del tifone Jongdari, declassato a tempesta tropicale mentre si dirige verso la regione dello Shikoku e le altre aree a ovest dell'arcipelago, colpite dalle alluvioni a inizio mese.

L'Agenzia meteorologica nazionale prevede un totale di 200 millimetri di pioggia nelle regione del Kyushu e Shikoku fino a lunedì pomeriggio, e avverte del rischio di smottamenti e possibili straripamenti dei fiumi, oltre alla probabilità di forti onde lungo la costa occidentale.

In Giappone, in generale, i tifoni seguono una traiettoria da est a ovest, ma Jongdani - secondo gli esperti meteorologi - si muove in una direzione opposta, con la possibilità di generare aria calda durante il tragitto, aumentando la frequenza di forti precipitazioni.

