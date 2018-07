Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 luglio 2018 16.35 19 luglio 2018 - 16:35

I giardinieri sono scesi oggi in sciopero per tre minuti

Stando a quanto indica il sindacato Unia alle 15.00 i lavoratori hanno incrociato le braccia per protestare contro l'associazione padronale JardinSuisse, che due settimane or sono si era rifiutata di ricevere una delegazione di lavoratori per discutere di un aumento dei salari.

La simbolica agitazione è una prima svizzera per il settore, afferma Unia in un comunicato. I giardinieri hanno smesso contemporaneamente di lavorare e si sono inviati a vicenda foto attraverso l'applicazione WhatsApp.

Nel ramo si continuano a versare stipendi inferiori a 4000 franchi, osserva Unia, che accusa JardinSuisse di non volere accettare il sindacato quale partner sociale.

