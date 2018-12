Gilet gialli: 55 feriti a Parigi, 3 poliziotti

Sale a 55 il bilancio dei feriti a Parigi per la quarta giornata di manifestazioni dei gilet gialli, secondo quanto annunciato dalla Prefettura. Tre di questi feriti sono poliziotti. Nella capitale sono 551 i fermi effettuati, 720 in tutto il Paese.

Intanto nuovi scontri si sono verificati sugli Champs-Élysées fra polizia e gruppi di casseur. Ancora in serata, gli agenti, schierati in numero massiccio con autoblindati, stanno cercando di far indietreggiare dalla celebre avenue parigina gruppi di giovani con il volto coperto che agiscono da un paio d'ore indipendentemente dai manifestanti, che sono raccolti a place de la Republique.

La situazione è piuttosto confusa. A sera inoltrata le forze dell'ordine non sono ancora riuscite a disperdere i gruppi di giovani, che tornano a provocarle occupando il terreno, incendiando auto e spaccando vetrine.

