Come accaduto ieri nelle manifestazioni dei liceali, anche i gilet gialli si sono ripetutamente inginocchiati con le mani sulla testa questa mattina, per ricordare l'episodio degli studenti di Mantes-la-Jolie costretti due giorni fa in quella posizione dalla polizia.

Molte le scritte sui gilet dei manifestanti, "Arriviamo", "Yellow is the new Red" e "Macron, ci prendi in giro".

