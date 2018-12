Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 dicembre 2018 16.47 05 dicembre 2018 - 16:47

"Quello che oggi è in gioco è la sicurezza dei francesi e le nostre istituzioni": lo ha detto il premier francese, Edouard Philippe, intervenendo all'Assemblea nazionale di Parigi sulla crisi dei gilet gialli. Quindi l'appello alla "responsabilità" rivolto a tutti.

Philippe ha poi lanciato un chiaro avvertimento a tutti coloro che si macchieranno di episodi di violenza nel corso della manifestazione prevista per sabato a Parigi: "Saranno fermati e processati".

Il governo di Parigi rinuncerà definitivamente all'innalzamento delle tasse sul carburante se non verranno rintracciate altre "soluzioni" per migliorare il potere d'acquisto dei francesi durante i sei mesi di concertazione per trovare una risposta alla crisi dei gilet gialli.

"Se non troveremo le buone soluzioni - ha spiegato nell'intervento all'Assemblea Nazionale - non applicheremo" l'aumento dell'ecotassa che il governo ha sospeso ieri per un periodo di sei mesi, proprio per avviare una grande concertazione nazionale con tutte le parti coinvolte.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio