Gilet gialli: premier, oltre 65.000 uomini schierati sabato

Si prospetta grande tensione sabato a Parigi per la nuova manifestazione dei gilet gialli.

Il premier francese, Edouard Philippe, nel corso di un'audizione in Senato, ha annunciato "mezzi eccezionali" per garantire la sicurezza nelle manifestazioni dei gilet gialli sabato a Parigi e nel resto della Francia.

"Oltre le 65'000 forze di sicurezza, il governo mobiliterà dei mezzi eccezionali", ha detto, lanciando un accorato appello alla responsabilità di tutti. "Nell'attuale situazione - ha dichiarato il premier - si impone a tutti un dovere di lucidità, un dovere di responsabilità, inclusi i parlamentari, i membri del governo, i rappresentanti locali, gli editorialisti, i cittadini".

Dal canto suo Maxime Nicolle - star dei social noto come Fly Rider - ha affermato che "chi vorrà andare a Parigi sabato prossimo per manifestare non ci dovrà andare da pacifista, perché quanto accadrà sarà estremamente violento". Nicolle su Facebook guida uno dei gruppi maggiormente seguiti dai gilet gialli con 130'000 abbonati.

Nicolle - che già la settimana scorsa pronosticò, con 3-4 giorni d'anticipo, gli scontri e le devastazioni a Parigi - ha detto che ci sarà "come forza di sostegno, con materiale sanitario e medicinali" per soccorrere eventuali feriti.

