Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 dicembre 2018 12.51 04 dicembre 2018 - 12:51

"Bisognerebbe essere sordi o ciechi per non vedere o sentire" la collera dei francesi, "ne misuro la forza e la gravità": lo ha detto il premier francese Edouard Philippe nel messaggio ufficiale alla nazione per placare la rabbia dei gilet-gialli.

"Nessuna tassa merita di mettere in pericolo l'unità della nazione", ha aggiunto Philippe, confermando la moratoria di 6 mesi dell'aumento delle tasse sul carburante e appellandosi allo stop delle violenze.

Il premier francese ha annunciato la sospensione di "tre misure fiscali". Oltre alla moratoria sulle tasse del carburante, le "tariffe di elettricità e gas non aumenteranno questo inverno", ha annunciato il premier.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio