Questo contenuto è stato pubblicato il 11 maggio 2018 18.25 11 maggio 2018 - 18:25

Una nota macelleria di Ginevra è stata di nuovo presa a sassate la scorsa notte, per la seconda volta nel giro di un mese. L'attacco non è per ora stato rivendicato.

Quello precedente contro la Grande Boucherie du Molard, nella notte dal 12 al 13 aprile, era opera di militanti animalisti "antispecisti" come altri avvenuti nell'ultimo mese ai danni di negozi e di un ristorante nella città di Calvino.

Il fatto è avvenuto stamane verso le 4.50, ha indicato Chloé Dethurens, portavoce della polizia ginevrina, confermando una informazione della "Tribune de Genève".

Almeno sei macellerie e salumerie, nonché un ristorante McDonald's, sono stati presi a sassate nell'ultimo mese. Secondo gli inquirenti ginevrini gli atti di vandalismo recano "chiaramente" la firma di militanti della causa degli animali. Sui luoghi presi di mira sono stati infatti lasciati tag e adesivi animalisti.

I militanti antispecisti - stando a uno di loro - intendono causare "danni economici ai commerci che fanno profitti sulla morte di individui che vogliono vivere, affinché chiudano". L'obiettivo è "l'abolizione dello sfruttamento e dell'assassinio degli animali non umani ora".

Lo specismo è la centralità attribuita a sé stesso dal genere umano, che si autoassegna così il diritto a disporre a piacimento degli animali. L'antispecismo è un movimento filosofico, politico e culturale che si oppone a questa concezione.

