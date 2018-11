Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 novembre 2018 20.54 24 novembre 2018 - 20:54

Un migliaio di persone di ogni età ha partecipato oggi pomeriggio a Ginevra a una dimostrazione in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza nei confronti delle donne.

La manifestazione, che aveva come motto "La rue est à nous toutes" (la strada è tutta nostra) è partita con un corteo aperto dalla fanfara afro-femministra "30 nuances de noir(es)" (30 sfumature di nero/nere). I dimostranti sono sfilati nel cento città e hanno poi raggiunto un luogo dove si sono tenuti concerti e tavole rotonde.

Sono stati notati diversi striscioni, con scritte quali "Mon corps = mon choix" (il mio corpo è la mia scelta) e "Ne me libère pas, je m'en charge" (non liberarmi, me ne occupo io).

