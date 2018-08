Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 agosto 2018 17.13 07 agosto 2018 - 17:13

È allarme presso gli ospedali universitari di Ginevra (HUG) per la mancanza di donatori di sangue.

Benché, come ogni estate, il numero di trasfusioni diminuisca a causa delle vacanze, quest'anno la situazione è più preoccupante, specie perché difettano i concentrati piastrinici, indica una nota odierna dei nosocomi.

Le piastrine sono elementi del sangue che svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere integra la parete vascolare e nel prevenire sanguinamenti secondari a lesione della stessa. Quest'estate si trovano presso gli HUG vari pazienti che hanno bisogno di importanti trasfusioni. Insomma, la situazione è tesa, si legge nella nota.

Per questo motivo, il centro di trasfusione ha lanciato un appello urgente ai donatori a causa della necessità di coprire i bisogni in piastrine per i giorni e le settimane che seguono. Le piastrine possono essere conservate per al massimo sette giorni. È quindi impossibile costituirne degli stock.

