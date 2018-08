Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 agosto 2018 14.54 12 agosto 2018 - 14:54

Un poliziotto ginevrino ha riportato gravi ferite al capo la scorsa notte nel corso di un intervento per sedare una rissa. L'agente, che è rimasto in coma per alcune ore, soffre di una frattura al cranio. Il presunto autore della violenza è stato arrestato.

L'incidente è avvenuto alle 3.20 sulla sponda sinistra del Lemano, in un quartiere centrale della città di Calvino. Dopo aver ricevuto un pugno in faccia, il poliziotto è caduto a terra sbattendo la testa, ha indicato un portavoce delle forze dell'ordine in riferimento a un'informazione della Tribune de Genève on line.

Le baruffe sono state numerose la scorsa notte, a margine di un grande spettacolo pirotecnico in città. I fenomeni di violenza erano in gran parte legati al consumo di alcol, ha aggiunto il portavoce.

