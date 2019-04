Invenzioni per tutti i gusti all'annuale salone ginevrino.

La società GRST Holding Limited di Hong Kong ha vinto il premio del Salone internazionale delle invenzioni di Ginevra grazie alla sua batteria riciclabile per automobili. Realizzata in litio, non produce alcun inquinamento dalla costruzione fino al riciclaggio.

"Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel mondo dell'energia elettrica stoccata, in particolare per i veicoli", scrivono in una nota gli organizzatori dell'evento, giunto alla sua 47esima edizione. Questa batteria rimpiazza l'abituale legante chimico con dell'acqua.

Inoltre, rispetto alle attuali batterie al litio, è più performante e meno costosa, oltre che completamente riciclabile. I suoi componenti, come i catodi, vengono recuperati e utilizzati di nuovo, mentre il corpo della batteria è solubile in acqua senza residui inquinanti.

Una sessantina di altre invenzioni, scelte tra il migliaio di novità presentate, sono pure state ricompensate dal salone. La manifestazione, che riunisce oltre 800 espositori, è in corso al Palexpo e si concluderà domani.

