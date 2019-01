Il salone dell'orologeria di Ginevra SIHH ha chiuso ieri i battenti con un nuovo record di visitatori. La 29esima edizione ha attirato oltre 23'000 persone, si legge in un comunicato degli organizzatori. Si tratta di un incremento pari al 15% rispetto all'anno scorso.

A Ginevra fra lunedì e ieri 35 espositori hanno presentato a clienti, giornalisti e curiosi le nuove collezioni. È la prima volta che la fiera si svolge su quattro giorni e non su cinque.

Nella maggioranza dei casi l'esposizione può essere visitata solo su invito, ma per ieri pomeriggio sono stati messi a disposizione 3'000 biglietti - tutti venduti - per i semplici appassionati.

L'anno prossimo il salone non si svolgerà più in gennaio, ma dal 26 al 29 aprile, subito prima di Baselworld. Lo scopo è quello di aumentare l'attrattiva dell'evento, in particolare per i visitatori provenienti dall'estero.

