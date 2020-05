Lymo non circolerà più per le strade di Ginevra.

La piattaforma ginevrina di trasporti privati Lymo, che mette in contatto autisti, tassisti e clienti, deve sospendere le proprie attività nel cantone da domenica a mezzanotte.

L'interruzione fa seguito a una decisione dell'assicuratore infortuni Suva, che non considera come indipendenti i conducenti iscritti al servizio.

"Lymo contesta tale decisione, in quanto ritiene che gli autisti siano totalmente indipendenti", scrive la start-up in un comunicato odierno. L'informazione è stata divulgata inizialmente da "20 Minutes".

Citato nella nota, il cofondatore di Lymo Alex Sabbag afferma che si sta cercando una soluzione al verdetto della Suva (l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni), opponendosi oppure adattandosi. "Stiamo valutando anche la possibilità di proporre il servizio in altre città fuori dalla Svizzera", ha aggiunto.

Lymo era stata lanciata nel giugno 2019, ma dopo tre settimane era stata sospesa per problemi tecnici, tornando poi operativa ad agosto. Si tratta di una piattaforma di confronto via smartphone, che vede da un lato gli autisti offrire una corsa per un importo stabilito da loro stessi e dall'altro i clienti scegliere un viaggio in base al prezzo, al tipo di veicolo e alla valutazione del guidatore.

