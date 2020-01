Lo stato di salute della pattinatrice gravemente ferita martedì durante le prove della cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici della Gioventù di Losanna è leggermente migliorato. Lo ha affermato oggi Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

"In questo momento è stabile, ha passato una notte tranquilla", ha detto Bach, a margine del comitato esecutivo del CIO, in dichiarazioni riprese dall'agenzia francese AFP. "Siamo in contatto con gli organizzatori e l'ospedale per essere al corrente della situazione. Le auguriamo il meglio e cerchiamo di essere vicini alla famiglia", ha aggiunto il dirigente tedesco.

L'acrobata è una 35enne russa domiciliata in Germania. Si era infortunata nel tardo pomeriggio di martedì provando un numero nella pista di Malley. La donna ha perso l'equilibrio ed è caduta da un'altezza di cinque metri, subendo ferite che hanno subito fatto temere per la sua vita. È stata ricoverata all'Ospedale universitario di Losanna (CHUV), dove si trova tuttora. Le esatte circostanze del dramma sono ancora ignote.

Nonostante l'incidente gli organizzatori della manifestazione sportiva hanno deciso di mantenere la cerimonia inaugurale, che si svolgerà stasera nel capoluogo vodese. Tuttavia, il numero durante il quale si è ferita la pattinatrice è stato stralciato.

Neuer Inhalt Horizontal Line