Questo contenuto è stato pubblicato il 10 aprile 2018 11.54 10 aprile 2018 - 11:54

La carta stampata mantiene il primato sulle edizioni elettroniche: i due terzi dei lettori di giornali preferiscono infatti sfogliare la versione cartacea del loro quotidiano e solo un terzo privilegia l'offerta online.

È quanto risulta dall'ultima indagine dell'istituto Ricerche e studi dei media pubblicitari (WEMF/REMP). Il titolo più letto rimane "20 Minuten/20 Minutes/20 Minuti" nelle tre edizioni in tedesco, francese e italiano, che quotidianamente raggiunge 3,2 milioni di persone, in leggerissima flessione rispetto al precedente rilevamento di sei mesi fa: l'edizione cartacea è consultata da 1,9 milioni di lettori e l'offerta online da 1,3 milioni. In seconda posizione si situa il "Blick", letto ogni giorno da 1,1 milioni di persone.

Tra i giornali della Svizzera romanda presi in esame il titolo più letto è "24 Heures", che viene consultato da 229'000 persone. Le cifre relative al sud delle Alpi indicano che il "Corriere del Ticino" è letto da 103'000 persone, "La Regione" da 92'000 e il "Giornale del Popolo" da 35'000. I lettori del "Caffè" sono 77'000 e quelli del "Mattino della domenica" 60'000.

