27 novembre 2018

Giornata intensa oggi alle Camere federali: la seduta odierna al Consiglio Nazionale sarà interamente dedicata al preventivo 2019 della Confederazione e al secondo supplemento a quello del 2018.

Agli Stati, invece, vi sono in agenda diversi oggetti riguardanti il Dipartimento federale dell'interno e di quello dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

Come per ogni sessione invernale, il Parlamento deve discutere del budget della Confederazione. Oggi toccherà alla Camera del popolo (08.00-13.00) pronunciarsi sul tema, mentre gli Stati si esprimeranno lunedì prossimo. Il preventivo 2019 approvato dal Consiglio federale attesta entrate pari a 73,6 miliardi di franchi e uscite per 72,3 miliardi, con un'eccedenza di 1,3 miliardi.

