L'energia risparmiata riciclando una lattina basterebbe per far funzionare un televisore per quattro ore.

(© Keystone / Laurent Darbellay)

In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente 2019Link esterno abbiamo fatto alcuni calcoli che mostrano come un paese piccolo come la Svizzera possa avere un grande impatto. Ad esempio in materia di lattine e mozziconi di sigarette.

Quando la gente è di fretta, il tragitto verso un contenitore per la raccolta differenziata o il portacenere può a volte sembrare troppo lungo. Lo stesso si può dire per chi desidera evadere per alcuni giorni e sceglie di volare verso luoghi accessibili anche in treno o in autobus.

Che cosa succederebbe se ogni persona in Svizzera, la cui popolazione è di 8,5 milioni, adottasse le seguenti misure per preservare energia e risorse?

Impronta ecologica Risorse naturali, da oggi gli svizzeri vivono a credito La popolazione svizzera ha ormai consumato il budget di risorse naturali a disposizione in teoria per l'intero 2019.

Lattine per bibite

L'energia risparmiata riciclando una lattina basterebbe per far funzionare un televisore per quattro ore. Se oggi ognuno riciclasse una lattina, 17 milioni di apparecchi televisivi potrebbero trasmettere un film di due ore, secondo il gruppo di interesse internazionale Every Can CountsLink esterno.

Bottiglie di plastica

Se oggi ogni persona in Svizzera riciclasse una bottiglia in PET, l'energia risparmiata consentirebbe di alimentare 907'000 laptop per 50 ore. Il calcolo proviene da uno studio commissionato dall'associazione svizzera PET-RecyclingLink esterno. Attualmente, in Svizzera viene riciclato l'83% delle bottiglie in PET. C'è quindi margine di miglioramento.

Porta le tue bibite

Se oggi tutti rinunciassero ad acquistare una bottiglia di plastica da 500 ml, si risparmierebbero gli oltre 1,06 milioni di litri di petrolio necessari per la produzione di queste bottiglie monouso. In un solo giorno si eviterebbe così di utilizzare 6'682 barili di greggio. La cifra si basa su un calcolo del Pacific InstituteLink esterno, secondo cui una bottiglia di plastica richiede un quarto del suo volume in petrolio per essere prodotta.

Mozziconi di sigarette

Quanti fumatori hanno gettato un mozzicone di sigaretta per terra prima di salire su un treno o un tram? Se tutti i fumatori in Svizzera - che rappresentano il 27,2% della popolazione di oltre 15 anni - lo facessero oggi, anche soltanto una volta, ci sarebbero oltre 1,95 milioni di mozziconi nell'ambiente. Le tossine al loro interno potrebbero contaminare 14,6 milioni di litri di acqua in un'ora, affermano i gruppi che ripuliscono le coste in IrlandaLink esterno e CaliforniaLink esterno.

Aereo

Se tutti rinunciassero ad effettuare un volo a corto raggio - ad esempio un volo da Zurigo a Roma - si eviterebbe di immettere nell'atmosfera tre milioni di tonnellate di CO2, secondo l'associazione svizzera di compensazione delle emissioni myclimateLink esterno.

(Kai Reusser / swissinfo.ch)



Traduzione dall'inglese di Luigi Jorio

Neuer Inhalt Horizontal Line