Uno dei velivoli precipitati sembra essere un Ju 52 come quello nella foto.

Giornata nera per l'aviazione svizzera: almeno quattro persone sono morte in due incidenti aerei, avvenuti nel canton Nidvaldo e nei Grigioni. Nel primo è precipitato un monomotore, nel secondo uno storico trimotore Ju-52, un ex velivolo da trasporto militare.

Nel primo schianto, verificatosi stamane nel territorio di Hergiswil (NW), è morta un'intera famiglia: padre, madre e due figli minorenni. Erano a bordo di un monomotore da cinque posti Socata TB-10 decollato alle 09.30 dall'aerodromo di Kägiswil, frazione di Sarnen (OW), e diretto in Francia.

Venti minuti più tardi, alle 09.50, è avvenuto il crash, in una zona boscosa difficilmente accessibile nella regione del Renggpass. L'incidente ha provocato un incendio: prima di poter intervenire è stato quindi necessario spegnere le fiamme con un elicottero. I soccorritori giunti poi sul posto hanno trovato il rottame del velivolo completamente carbonizzato, con le quattro vittime. Le cause del sinistro non sono ancora note.

Ancora tutti da determinare sono invece i particolari riguardanti il secondo incidente, avvenuto nel pomeriggio sul Piz Segnas, cima di 3099 a cavallo fra Grigioni e Glarona. Lo schianto è avvenuto sul versante retico, sulla pendice occidentale della montagna, sopra Flims (GR), a un'altezza di 2540 metri.

La polizia non ha fornito indicazioni riguardo a possibili vittime, limitandosi a far sapere che il velivolo era multiposto e che sono intervenuti due elicotteri della Rega, tre elicotteri civili e vari altri soccorritori.

Appare nel frattempo però ormai certo che il velivolo in questione sia uno Ju 52 della Ju-Air, un'associazione che propone voli panoramici con i celebri aerei che sono stati per anni colonna portante dell'aeronautica elvetica e - ancora prima - della Luftwaffe nazista. "È nostro triste dovere informarvi che uno dei nostri aerei Ju-52 ha avuto un incidente oggi, 4 agosto 2018. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni", si legge sul sito online di Ju-Air.

