Diverse migliaia di giovani e meno giovani si sono nuovamente riuniti oggi in tutta la Svizzera per manifestare a favore del clima. In totale si sono svolte azioni in tredici città diverse, inclusa Bellinzona, dove si sono radunate oltre 1000 persone.

I manifestanti vogliono che il riscaldamento climatico sia riconosciuto come una crisi e che i governi agiscano di conseguenza. Chiedono anche che la Svizzera non emetta più gas a effetto serra entro il 2030. I partecipanti si dicono preoccupati per il loro futuro.

La manifestazioni più imponenti si sono tenute a Losanna e Zurigo, dove le forze dell'ordine hanno stimato la presenza di quasi 10'000 persone. A Basilea si sono ritrovati in 4'000 e a Berna sono stati in 2'000 a riversarsi sulla Waisenhausplatz. La stessa cifra si è registrata a Lucerna, mentre a Friburgo si è arrivati a 2'500. A Ginevra sono stati stimati circa 4 mila manifestanti.

Due settimane fa 22'000 scolari avevano scioperato dalle lezioni per manifestare in tutta la Svizzera.

