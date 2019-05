I Giovani del PLR hanno presentato oggi a Zurigo quattro varianti che sottoporranno al partito in vista del lancio di un'iniziativa popolare per risanare l'AVS. Punto in comune è l'innalzamento dell'età di pensionamento a 66 anni per uomini e donne.

"Basta con le chiacchiere!". È tempo di elaborare proposte per un'iniziativa che raccolga la maggioranza, ha detto davanti ai media il presidente dei giovani liberali-radicali Andri Silberschmidt.

Le quattro varianti che i giovani liberali-radicali sottoporranno al congresso straordinario che il partito ha in programma il prossimo 23 giugno prevedono tutte di aumentare l'età pensionabile a 66 anni per uomini e donne. In un secondo tempo il limite andrebbe adattato automaticamente, per esempio in base alle riserve del fondo AVS.

I Giovani del PLR chiedono che l'innalzamento dell'età pensionabile avvenga in tappe di alcuni mesi. Per meglio assicurare il finanziamento, alcune varianti prevedono pure l'aumento dell'IVA di un punto percentuale.

