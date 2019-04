Dimissioni a sorpresa ai vertici di Gioventù socialista (GISO): l'attuale presidente Tamara Funiciello ha annunciato durante l'assemblea odierna di GISO ad Aarau che lascerà la carica in agosto.

Stando al Blick online e alle pubblicazioni internet del gruppo Tamedia, all'origine di tale decisione vi sarebbe il fatto di aver raggiunto tutti gli obiettivi prefissatisi: Funiciello ha spiegato come di recente i giovani socialisti abbiano ottenuto seggi in diversi parlamenti cantonali; inoltre, la scorsa settimana, è stata consegnata alla Cancelleria federale l'iniziativa denominata "99%", munita di 134'000 firme, con la quale la Gioventù socialista mira ad aumentare le imposte per i più ricchi in modo da sgravare i piccoli e medi redditi, ovvero il 99% della popolazione.

La 29enne bernese, che era stata riconfermata alla presidenza lo scorso 10 febbraio, ha detto di non essere più giovanissima. Funiciello ha invece escluso che la sua decisione sia dettata da ostilità nei suoi confronti.

Le sue dimissioni dalla presidenza di GISO non sono tuttavia da considerarsi come un addio alla politica. Funiciello è infatti candidata del PS bernese per un seggio al Consiglio nazionale alle elezioni federali di ottobre. Sulla lista della sezione cantonale dei socialisti, la giovane granconsigliera figura subito dopo gli uscenti alla Camera del popolo.

