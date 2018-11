Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 novembre 2018 15.40 08 novembre 2018 - 15:40

Il tribunale amministrativo di Colonia ha disposto che le città di Colonia e Bonn dovranno emanare il divieto della circolazione dei vecchi veicoli diesel, a causa dell'alto livello di inquinamento atmosferico. La misura è prevista a partire da aprile 2019.

Il divieto vale per i veicoli classe Euro-4, che non potranno circolare nel centro delle città e in altri quartieri. Da settembre le limitazioni riguarderanno anche la classe Euro-5.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano