Questo contenuto è stato pubblicato il 26 marzo 2018 21.22 26 marzo 2018 - 21:22

Il leader indipendentista catalano Carles Puigdemont, fermato ieri in Germania, rimarrà in carcere in attesa della formalizzazione della richiesta di estradizione proveniente dalla Spagna.

Lo ha reso noto il tribunale di Neumuenster, confermando la misura della detenzione.

