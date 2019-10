I cittadini giurassiani hanno bocciato oggi con il 57,2% dei voti la modifica della legge sulle imposte che prevedeva una sospensione di un anno degli sgravi fiscali già decisi 15 anni fa. La partecipazione è stata del 41,8%.

Nel 2004 i giurassiani avevano approvato in votazione una diminuzione lineare dell'1% all'anno dell'imposizione delle persone fisiche per un periodo dal 2009 al 2020. La riduzione era già stata sospesa due volte, nel 2015 e nel 2017.

Viste le difficoltà finanziarie del canton Giura, Consiglio di Stato a Parlamento avevano deciso di differire gli sgravi anche nel 2020. Ciò non è piaciuto all'UDC che ha lanciato il referendum. Per il partito tale sospensione non rispetta la volontà popolare espressa nel 2004. Inoltre, secondo i democentristi, il cantone vive attualmente al di sopra dei suoi mezzi.

