Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 novembre 2018 7.30 13 novembre 2018 - 07:30

Givaudan, leader mondiale nel settore degli aromi e profumi, investirà 20 milioni di franchi nella sua filiale francese Expressions Parfumées a Grasse, non lontano da Cannes.

La somma è destinata all'ampliamento e modernizzazione dei laboratori di ricerca e sviluppo, come anche delle installazioni per la produzione. I lavori dovrebbero terminare nel primo semestre 2020, si legge in una nota odierna del gruppo.

Fondata nel 1982, l'azienda creatrice di profumi Expression Parfumées impiega circa 200 persone in tutto il mondo.

Givaudan ha registrato un fatturato in aumento del 5,6% nel primo semestre del 2018. Tuttavia, l'utile netto è in calo del 3,4% a 371 milioni di franchi. Il giro d'affari è risultato di 2,7 miliardi di franchi.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano