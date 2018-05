Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 maggio 2018 9.18 12 maggio 2018 - 09:18

Un uomo è morto e una donna è rimasta gravemente ferita ieri sera a Näfels, nel canton Glarona. Secondo la polizia si è trattato di un "dramma passionale". La donna è stata elitrasportata dalla Rega all'ospedale universitario di Zurigo.

I fatti sono accaduti al centro sportivo Linth Arena, precisa la polizia cantonale in una nota. Un'inchiesta è stata avviata per determinare la cause e le circostanze dell'accaduto. Una conferenza stampa è prevista oggi pomeriggio alle 14.00

